Ucraina: Peskov, ‘ci opporremo a sequestro beni russi’

Mosca, 22 apr. Mosca si opporrà all’iniziativa degli Stati Uniti di sequestrare i beni russi. Lo ha detto in una conferenza stampa il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando dell’iniziativa di confisca dei beni russi congelati per il loro trasferimento a Kiev. “Siamo molto scettici al riguardo, perché si tratta essenzialmente della distruzione di tutte le basi del sistema economico. Si tratta di un’invasione della proprietà statale, del patrimonio statale e della proprietà privata. In nessun caso ciò dovrebbe essere percepito come un’azione legale – è illegale e, di conseguenza, sarà soggetto ad azioni di ritorsione e procedimenti legali”, ha detto il funzionario del Cremlino.