Ucraina: Peskov, ‘intenzione Nato di continuare guerra con Russia si ritorcerà contro’

Mosca, 30 mag. L’intenzione degli Stati Uniti e degli altri paesi della Nato di continuare la guerra con la Russia sarà carica di gravi conseguenze per loro. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, parlando in conferenza stampa della possibile escalation della guerra. “Continuare la guerra – ha aggiunto – avrà inevitabilmente delle conseguenze. Alla fine sarà molto dannoso per gli interessi di quei Paesi che hanno optato per la via dell’escalation”.