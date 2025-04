Ucraina: Picierno, ‘piano pace Putin irricevibile’

agenzia

Roma, 29 apr. “Qualche considerazione sulle discussioni delle ultime ore sulle farneticanti dichiarazioni di Lavrov di ieri e di Witkoff di qualche giorno fa. La prima, evidente: non è un piano di pace ma una richiesta di resa di un Paese aggredito e quindi si tratta di una provocazione irricevibile”. Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

“Si tratterebbe non solo di riconoscere come persi i territori già occupati, ma di cedere volontariamente anche quelli che la Russia non ha mai conquistato e cioè il 30% della regione di Kherson, del 40% di Donetsk, del 30% di Zaporizhzhia e del 2% di Luhansk. In questi territori vivono più di un milione di ucraini, come ci ricordava la sempre puntale Nona Mikhelidze, quindi una proposta irricevibile per il governo ucraino che non potrà mai decidere di cedere volontariamente il suo legittimo territorio”.