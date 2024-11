Ucraina: Picierno, ‘sì a uso armi in territorio russo, solo così pace giusta per Kiev’

agenzia

Roma, 28 nov. “Ho appena votato la mozione per l’Ucraina nella sua integralità compreso il sostegno all’utilizzo delle armi a lungo raggio sul territorio russo. Credo che sia necessario oggi più che mai non permettere a Putin di guadagnare tempo e spazio. Solo col coraggio e con la determinazione si avrà una pace giusta per gli ucraini”. Lo scrive Pina Picierno del Pd, vicepresidente Parlamento Ue, sui social.

