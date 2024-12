Ucraina: Picierno, ‘sostenere Kiev è sostenere pace, Pd sia chiaro’

agenzia

Roma, 30 nov. “Sostenere l’Ucraina è la pace. Come fa questa a non essere la battaglia principale, come fa chi si professa antifascista a non riconoscere la violenza totalitaria del Cremlino rispetto a bambini e a civili che da due anni e mezzo resistono con il coraggio che ha ispirato il mondo?”. Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, intervenendo all’iniziativa di Energia Popolare a Roma.

Su questo tema “la posizione del mio partito non riesco a comprenderla fino in fondo”, mi chiedo se “la linea che abbiamo imboccato è quella giusta perché certamente l’Ue di domani deve essere il nostro principale cimento. Ma l’Ue è a un bivio”.

