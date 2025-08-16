Ucraina: Picierno, ‘Trump e Putin nella stessa squadra, ora l’Ue reagisca’

agenzia

Roma, 16 ago Un vertice “decisamente fallimentare, con il fallimento annunciato dai bombardamenti dei droni russi che stanotte colpivano le città ucraine. Non basta stendere tappeti rossi per ottenere la pace, Putin non ha nessuna intenzione di arrivare alla pace, è stato lui a cercare il conflitto ed è lui che non lo vuole terminare”. Lo ha detto Pina Picierno a Rainews24 sull’incontro Trump-Putin in Alaska.

“Quello che colpisce, al di là del nulla di fatto raggiunto da Trump, è l’atteggiamento della più grande democrazia del mondo ridotta a una sorta di servilismo nei confronti di un criminale, di un dittatore accolto con applauso e tappeti rossi da Trump che, addirittura, si fa dare lezioni di democrazia da un dittatore”, ha spiegato la vice presidente del Parlamento europeo, del Pd.