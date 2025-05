Ucraina: Picierno, ‘Zakharova capovolge realtà, sue parole contro Ue non ci spaventano’

agenzia

Roma, 20 mag “Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, reagisce ad una mia interrogazione parlamentare e al mio lavoro nel modo che gli è consueto: capovolgere la realtà. Accusa l’Ue di essere un “campo di concentramento dell’informazione digitale” a causa del mio lavoro e del lavoro del Parlamento Europeo”. Lo scrive sui social Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Ue, del Pd.

“La realtà è decisamente diversa: gli arresti, la censura di intere redazioni, la persecuzione sistematica di chiunque si discosti dalla narrazione ufficiale è esattamente quel che avviene in Russia e non in Ue; omette Zackharova che è sempre in Russia che i giornalisti scomodi e liberi vengono ammazzati, così come gli oppositori politici, vedere alla voce Anna Politkovskaja e quella di Antonio Russo. Entrambi raccontavano senza sconti il regime di Putin e la guerra in Cecenia, entrambi in anticipo rispetto ai tempi avevano individuato la minaccia che rappresentava per tutta Europa”, prosegue Picierno.