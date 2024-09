Ucraina: Provenzano, ‘grazie a Pd impegno per via diplomatica’

agenzia

Roma, 19 set. “Oggi la delegazione del Partito democratico ha riaffermato al Parlamento europeo la nostra posizione di solidarietà all’Ucraina e di impegno per una pace giusta”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria Pd.

“Gli europarlamentari, infatti, hanno votato per il sostegno umanitario, economico, politico e anche militare a Kiev per l’esercizio del suo diritto di difesa. E hanno espresso contrarietà sul punto specifico relativo all’utilizzo delle armi in territorio russo, confermando la posizione politica manifestata a luglio e più volte espressa dalla segreteria”.