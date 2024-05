Ucraina: Putin, ‘cerchiamo soluzione giusta a conflitto, noi aperti al dialogo’

agenzia

Mosca, 15 mag. (Adnkronos/Xinhua) – “Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Stiamo cercando una soluzione globale, sostenibile e giusta di questo conflitto con mezzi pacifici. Siamo aperti al dialogo sull’Ucraina, ma tali negoziati devono tenere conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, compreso il nostro”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista alla Xinhua, alla vigilia del suo viaggio di due giorni in Cina.