Ucraina: Putin, ‘conflitto finirebbe in 2 mesi se Occidente smettesse di sostenere Kiev’

Mosca, 28 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il conflitto in Ucraina, che dura da quasi tre anni, si concluderà in “due mesi” o meno se l’Occidente smetterà di sostenere Kiev.

“Non esisteranno per un mese se i soldi e, in senso lato, le pallottole finiscono. Tutto finirebbe in un mese e mezzo o due”, ha detto Putin a un reporter della TV di stato russa.

