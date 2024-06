Ucraina: Putin, ‘grati a Turchia per contributo risoluzione crisi’

agenzia

Mosca, 11 giu. Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato la Turchia per i suoi sforzi volti a contribuire alla risoluzione del conflitto ucraino. “Siamo grati ai nostri amici turchi per la loro intenzione di dare il loro contributo alla soluzione delle situazioni di crisi, anche intorno all’Ucraina”, ha detto Putin in un incontro con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

Il presidente della Federazione Russa ha inoltre ringraziato la parte turca per il suo “sostegno al processo negoziale, per aver fornito la sede di Istanbul per i colloqui con l’Ucraina sulla soluzione della crisi”.

