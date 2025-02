Ucraina: Putin ha parlato del suo colloquio con Trump durante il Consiglio di sicurezza

agenzia

Mosca, 14 feb. Il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione a porte chiuse con il Consiglio di sicurezza, ha “certamente” discusso della conversazione avuta con il leader americano Donald Trump e, in generale, dei contatti in via di sviluppo con gli Stati Uniti. Lo ha riferito all’agenzia di stampa Tass il portavoce del presidente russo Dmitrj Peskov.

La conversazione tra Putin e Trump ha avuto luogo mercoledì. Si è trattato del primo contatto tra i leader di Russia e Stati Uniti in tre anni. Nello specifico, l’ultima volta che Putin ha parlato ufficialmente con Trump è stato nel luglio 2020, durante il precedente mandato.