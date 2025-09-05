Ucraina: Putin, ‘qualsiasi truppa occidentale schierata nel territorio sarebbe bersaglio’

agenzia

Mosca, 5 set. (Adnkronos/Afp) – Qualsiasi esercito occidentale schierato in Ucraina sarebbe un obiettivo “legittimo” per l’esercito di Mosca. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, dopo che ieri gli alleati occidentali di Kiev hanno dichiarato di essersi impegnati a mantenere la presenza delle truppe in caso di accordo di pace. “Se dovessero arrivare delle truppe, soprattutto ora che sono in corso i combattimenti, partiamo dal presupposto che saranno obiettivi legittimi”, ha affermato Putin durante un forum economico nella città di Vladivostok, nell’estremo oriente russo, aggiungendo che l’impiego di una forza occidentale non favorirebbe una pace a lungo termine.

