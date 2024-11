agenzia

Roma, 16 nov. “Solidarietà a Pina Picierno bersaglio di slogan odiosi oggi a Genova. So che non ti faranno indietreggiare e continuerai la nostra lotta per la libertà dell’Ucraina con ancora più energia di prima. Noi ti saremo accanto”. Così Lia Quartapelle del Pd sui social.

