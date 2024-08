Ucraina: Radicali italiani, ‘scandaloso silenzio maggioranza su giornalisti italiani’

agenzia

Roma, 17 ago. “La decisione di far tornare in Italia la giornalista Ilaria Battistini ad oggi è reputabile quantomeno controversa. È opportuno che la Rai faccia il prima possibile chiarezza su questo episodio e sulle motivazioni che avrebbero portato a questa scelta, giustificata con la sicurezza della stessa giornalista. Sappiamo bene che il regime di Putin combatte anche la guerra ibrida della propaganda e il ruolo della stampa libera e seria in questo delicatissimo momento è essenziale”. Lo afferma Matteo Hallissey, segretario di Radicali italiani.