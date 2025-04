Ucraina: raid russo a Pavlograd, 3 morti tra cui un bambino

agenzia

Lo riferisce il capo dell'Amministrazione militare regionale

ROMA, 25 APR – Il capo dell’Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk (Ucraina orientale), Serhiy Lysak ha detto che a Pavlohrad, in seguito all’attacco contro un edificio residenziale, tre persone, tra cui un bambino, sono state uccise e altre 8 sono rimaste ferite. Lo scrive Unian. “Sei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Un paziente è in gravi condizioni, gli altri hanno subito lievi ferite. Altre due persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto. Tra di loro c’è una ragazza di 15 anni”, ha spiegato Lysak.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA