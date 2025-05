Ucraina: Rampelli, ‘più produttiva azione Meloni che riunioni Volenterosi’

agenzia

Roma, 19 mag. “L’obiettivo della pace è condiviso da tutti, Papa Leone lo rafforza ogni giorno, come fece anche Papa Francesco con i suoi appelli. Da tre anni dall’inizio dell’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è legittimo il desiderio di difendere l’Ucraina. Parte dell’Europa e dell’Occidente vedono le incursioni russe come strumenti per ricostruire sistema imperialista, con un elemento critico che troppo spesso si sottovaluta. Gli Stati Uniti distano da Kiev 9mila chilometri, per noi l’Ucraina è ‘spazio vitale’ geopolitico. Anche per questo è bene che la stessa Russia, una volta terminate le ostilità, riprenda il suo lento percorso democratico e rientri nell’alveo europeo”. Così ha Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della camera, intervenendo ad ‘Agorà’ su Raitre.