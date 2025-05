Ucraina: Renzi, ‘brilla assenza Meloni, non è all’altezza di guidare Paese’

agenzia

Roma, 14 mag. “Timidi segnali di dialogo arrivano per il conflitto India/Pakistan ma anche per quello Russia/Ucraina. Serve la diplomazia, mai come oggi. Serve una pace duratura. Bene hanno fatto i leader europei come Macron, Merz, Tusk, Starmer ad andare in treno a Kiev, come avevano fatto Macron, Scholz, Draghi. Brilla l’assenza di Giorgia Meloni che giorno dopo giorno sta dimostrando di essere incapace in politica estera, almeno quanto in politica interna, con buona pace di chi l’ha incensata fino ad oggi come grande statista”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.