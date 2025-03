Ucraina: Renzi, ‘tra Trump e Putin non è stata la telefonata della pace universale’

agenzia

Roma, 19 mar. “Spero che la telefonata di Trump e Putin faccia fare dei passi in avanti, non credo che sia stata la telefonata che qualcuno ha raccontato di pace universale, ancora non ci siamo, ci saranno a Gedda alla fine della settimana ancora dei colloqui di pace, mi pare di capire stavolta anche con la Russia, l’altra volta c’erano stati tra America e Ucraina. Io penso che ci voglia grande prudenza e un doppio binario: da un lato bisogna prepararsi ad un periodo di turbolenze che vedremo anche sui mercati, vale a dire ci saranno delle difficoltà per le famiglie, purtroppo”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.