Roma, 13 apr “A Sumy la violenza e la ferocia russa non si fermano neppure in un giorno di festa e di pace. Il nostro sostegno all’Ucraina è oggi più che mai necessario: una “pace giusta” non è più rimandabile”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

