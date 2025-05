Ucraina: Ricci, ‘Meloni schiacciata su Trump, Italia così non ha forza di traino in Ue’

agenzia

Roma, 12 mag. “L’Italia non ha la forza per essere il traino dell’Europa sul piano diplomatico, in quanto troppo schiacciata su posizioni sovraniste e nazionaliste e troppo vicina alle politiche di Trump”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, nel corso di un intervento durante ‘Specchio dei tempi’, talk show del mattino, in onda su Rainews.

“In passato in quel treno c’era Draghi, tra i principali protagonisti di un’Europa che voleva essere protagonista”, ha sottolineato Ricci, relativamente alle trattative diplomatiche per la pace in Ucraina. “In questo caso mi pare che ci sia un problema di europeismo all’interno. Sull’esclusione, almeno fisica, della Presidente Meloni, soprattutto in queste ultime settimane, credo che la motivazione vada trovata nel fatto che si ritiene Meloni troppo schiacciata sulle politiche di Trump e sulle posizioni di Trump, mentre quello mi è sembrato un tavolo teso dal svolgere un ruolo da protagonisti nella nelle trattative in corso”, ha concluso Ricci.

