Ucraina: Richetti, ‘Tarquinio putinista mascherata da pacifista’

agenzia

Roma, 28 mag. “Tarquinio, che fa un gran parlare di pace, dimentica o finge di dimenticare, che la Nato ha operato negli ultimi 70 anni a tutela della sicurezza e della difesa degli stati. Non è certo screditando l’Alleanza Atlantica che si rafforzano i valori europei. Nel Pd è sempre più evidente la spaccatura tra chi non mette in discussione i principi delle democrazie occidentali e il sostegno a Kiev e chi sceglie la strada del putinismo mascherato da finto pacifismo”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera ed esponente della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della Nato.

