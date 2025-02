Ucraina: Rizzo-Toscano, ‘con vittoria Trump disarticolazione campo globalista e liberista’

agenzia

Roma, 13 feb. “Cambia la storia del mondo. Possono arrivare pace e multipolarismo. Anche grazie alla vittoria di Trump, è in atto una disarticolazione del campo globalista e liberista dell’Occidente” Ad affermarlo i due leader di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo e Francesco Toscano. “Chi si ostina a non vedere questa profonda cesura, come le compromesse leadership dell’Unione europea -aggiungono-è destinato a cedere il passo al cambiamento. Esiste una lotta asperrima tra globalisti-liberisti e sovranisti, dovunque alla riscossa”.