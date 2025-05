Ucraina: Romano (Nm), ‘Macron usa il conflitto contro l’Italia, Meloni lo ha capito’

agenzia

Roma, “Sino a quando l’Unione europea non sarà realmente unita e con una sola e univoca posizione rispetto al conflitto russo-ucraino si farà solo il gioco di Putin che su queste divisioni ha speculato con arroganza”. Lo dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati.

“La posizione di Giorgia Meloni e’ stata chiara sin dall’inizio: si è schiarata dalla parte dell’Ucraina e contro Putin, adoperandosi per una mediazione e sostenendo Kiev con forniture di armi e sostegno politico. Vi e’ invece chi – come Macron – ha voluto usare il dossier Ucraina-Russia per recuperare una credibilita’ politica interna e per imporre la sua leadership in Europa, anche e soprattutto ai danni dell’Italia. Il suo interventismo militare risponde a questo disegno. Tutto il resto e’ propaganda francese e fake news”, aggiunge Romano.

