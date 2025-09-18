Ucraina: Ruffino (Az), ‘campo largo latitante, Conte detta linea’

agenzia

Roma, 17 set.-“L’altro giorno il ministro Crosetto ha detto, con cruda sincerità, quello che molti di noi sanno e molti altri fingono di non sapere: l’Italia, in caso di attacco, non avrebbe i mezzi per difendersi. Una notizia simile è caduta nel vuoto più assoluto. Non una sola voce si è levata dal campo largo. Peggio è andata nella maggioranza dove l’unica voce sentita è stata quella di Salvini, preoccupato dall’unica aggressione che viene a suo giudizio dall’immigrazione illegale”. Così Daniela Ruffino, deputata di Azione.