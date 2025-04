Ucraina: Ruspandini, ‘Schlein prenda distanze da Annunziata su Zelensky’

agenzia

Roma, 28 apr. “Le recenti dichiarazioni dell’europarlamentare del Pd, Lucia Annunziata, che danno per spacciato il presidente ucraino Zelensky, lasciano veramente basiti. A prescindere dal fatto che lei sia a conoscenza della volontà del presidente Putin di eliminare Zelensky in uno scenario orrido, viene da chiedersi dove sia finito quel sano buongusto talvolta di tacere e di non blaterare. Se l’intento era quello di raccattare un po’ di notorietà, visto l’anonimato in cui è sprofondata la stessa Annunziata, siamo davvero alla follia. Vogliamo sperare che il Pd e la sua segretaria Schlein prendano le distanze da queste pericolose illazioni, che sono certamente da verificare per la loro gravità”. Così Massimo Ruspandini di Fdi.

