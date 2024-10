Ucraina-Russia, aiuti a Kiev nel limbo: Ramstein ultima chance per Zelensky

agenzia

Kiev, 8 ott. (Adnkronos/Washington Post) – Volodymyr Zelensky e l’Ucraina al bivio. Kiev, da oltre 950 giorni in guerra con la Russia, ha a disposizione una delle ultime chance per sperare in una svolta, uscire dal limbo e ottenere un sostegno concreto per l’attuazione del suo ‘Piano per la Vittoria’. Nella base tedesca di Ramstein, venerdì 11 ottobre, va in scena un summit cruciale: Zelensky avrà una nuova chance per presentare il suo Piano davanti agli alleati e convincerli della necessità di un ulteriore salto di qualità nell’assistenza a Kiev.

L’Ucraina resta fortemente dipendente dagli Usa dal punto di vista degli armamenti militari, ma questo sostegno – a meno di un mese dalle elezioni per la Casa Bianca – resta incerto, mentre l’attenzione sulla guerra va via via scemando, sostituita dalla nuova escalation in Medio Oriente.

“Nessuno ha intenzione di abbandonare l’Ucraina, ma l’Ucraina non è sicuramente tra le prime tre questioni principali per gli Stati Uniti in questo momento”, ha affermato Mykola Davydiuk, un esperto politico di Kiev. Ecco perché l’incontro dell’Ukraine Defense Contact Group a Ramstein, al quale parteciperà anche la premier Giorgia Meloni, assume un’importanza fondamentale per Zelensky in quanto, secondo un diplomatico occidentale, potrebbe permettere all’Ucraina di raccogliere nuove forme di aiuti. A cominciare dal rafforzamento delle sue difese aeree, un tasto su sui il leader ucraino continua a battere.

“È importante che i grandi Paesi che dispongono delle armi necessarie siano davvero grandi nel proteggere la vita, non tenendo queste armi da qualche parte nei magazzini o nei depositi”, ha dichiarato Zelensky su Telegram.

Il presidente, in un altro post, ha specificato che “non si tratta solo di ciò che abbiamo già realizzato o di ciò che stiamo producendo attualmente, ma anche di proposte per i nostri partner: investire nella produzione ucraina, principalmente nella realizzazione di droni e sistemi di guerra elettronica. Anche questo fa parte del nostro pacchetto per il prossimo incontro ‘Ramstein’ “.

Al momento, il timore principale per i funzionari ucraini è che le imminenti elezioni presidenziali Usa, e una nuova Amministrazione indipendentemente dal loro esito, possano mettere in dubbio la futura assistenza alla sicurezza dell’Ucraina.

Il team di Zelensky ha cercato di convincere Biden a sostenere il ‘Piano per la Vittoria’, anche per garantirsi il sostegno di Washington al di là di chi sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca. Ma ora è improbabile che il presidente intraprenda qualsiasi azione che possa risultare impopolare e mettere a repentaglio la campagna di Kamala Harris.

Intanto Anton Grushetskyi, direttore del Kyiv International Institute of Sociology, sostiene che sebbene Zelensky e il suo governo continuino ripetutamente a escludere di cedere porzioni di territorio alla Russia, che ora occupa più del 20% del Paese, tra la popolazione continui a rafforzarsi l’idea fare compromessi temporanei sull’integrità territoriale in cambio dell’adesione alla Nato o di garanzie di sicurezza da parte degli alleati.

Il sentimento pubblico in Ucraina, infatti, è cambiato nell’ultimo anno. I cittadini lontani dal fronte hanno dovuto fare i conti con blackout continui a causa del bombardamento della rete elettrica da parte di Mosca. La Russia ha ripreso l’iniziativa lungo il fronte, mentre l’esercito ucraino si sta affrettando a rimpinguare i suoi reparti con una campagna di mobilitazione.