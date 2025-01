Ucraina: Russia, ‘incendio in una raffineria dopo attacco con droni ucraini’

agenzia

Mosca, 29 gen. (Adnkronos/Afp) – Un incendio sarebbe divampato in una raffineria nella regione russa di Nizhny Novgorod. La caduta di pezzi di un drone abbattuto ha innescato le fiamme, secondo media locali. “I frammenti di un drone sono caduti sul terreno di un impianto nella zona industriale di Kstovo – ha scritto su Telegram il governatore della regione, Gleb Nikitine – I pompieri sono al lavoro per domare l’incendio. Secondo le prime notizie, non ci sono feriti”. Media locali riferiscono che il sito interessato è una raffineria di petrolio.