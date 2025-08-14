Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin

Di Redazione |

Washington, 14 ago. Donald Trump ha detto ai leader europei che al vertice di domani in Alaska con Vladimir Putin non intende discutere di alcuna possibile divisione di territori tra Russia e Ucraina. Lo rivela Nbc news, citando due fonti europee e altre tre persone informate della videochiamata di ieri tra il presidente americano e i leader europei, alla quale era presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Alla richiesta di un commento, la portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha detto: “La Casa Bianca non discute i dettagli delle conversazioni private americane. Comunque il presidente ha chiarito di voler la fine della guerra e delle uccisioni e l’incontro di domani con il presidente Putin sarà un momento importante in questo processo”.

Zelensky oggi sarà a Londra, dove sarà ricevuto dal premier britannico Keir Starmer. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro. Il presidente ucraino è atteso a Downing street alle 9.30 ora locale (le 10.30 in Italia).COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community
Di più su questi argomenti: