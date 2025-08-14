Ucraina-Russia, Trump non discuterà divisione territori a summit con Putin

agenzia

Washington, 14 ago. Donald Trump ha detto ai leader europei che al vertice di domani in Alaska con Vladimir Putin non intende discutere di alcuna possibile divisione di territori tra Russia e Ucraina. Lo rivela Nbc news, citando due fonti europee e altre tre persone informate della videochiamata di ieri tra il presidente americano e i leader europei, alla quale era presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Alla richiesta di un commento, la portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha detto: “La Casa Bianca non discute i dettagli delle conversazioni private americane. Comunque il presidente ha chiarito di voler la fine della guerra e delle uccisioni e l’incontro di domani con il presidente Putin sarà un momento importante in questo processo”.