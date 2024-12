Ucraina sanziona leader georgiani e primo ministro

agenzia

Zelensky: 'Stanno consegnando il Paese a Putin'

(ANSA-AFP) – KIEV, 05 DIC – Kiev ha sanzionato il primo ministro georgiano e miliardario Bidzina Ivanishvili, ampiamente considerato il leader de facto del paese, insieme con altri esponenti del governo georgiano, mentre sono in corso proteste di massa pro-Ue nel Paese, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Si tratta di sanzioni contro la parte del governo in Georgia che sta consegnando il Paese a Putin”, ha affermato Zelensky in un messaggio video su Telegram. (ANSA-AFP).

