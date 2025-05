Ucraina: Sarracino, ‘Italia assente da foto Tirana ma protagonista inchino Rama’

agenzia

Roma, 21 mag. “La nostra preoccupazione rispetto a quello che sta facendo Trump è che si possa bypassare l’Ucraina e l’Europa in una trattativa che possa vedere come protagonisti direttamente Putin e Trump. Una pace sulla pelle dei popoli aggrediti non è una pace giusta se questi popoli non sono protagonisti del processo di pace. E noi su questo abbiamo alcune responsabilità perché la foto di Tirana è emblematica di quello che non sta facendo l’Italia. Mentre i grandi dell’Europa stavano provando a far avere un protagonismo all’Ucraina e alla stessa UE, l’Italia era drammaticamente assente e si concentrava più sugli inchini di Rama”. Lo ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, ad Agorà su Rai3.

