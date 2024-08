Ucraina: Scalfarotto, ‘minacce Lilin non possono passare senza conseguenze’

agenzia

Roma, 18 ago. Un ‘avvertimento’ nel peggiore stile mafioso, condito da minacce di morte dirette -con tanto di riferimento al tè al Polonio e ai Sevizi segreti russi che lo utilizzano all’estero- recapitato ai giornalisti del Tg1 da un ex candidato alle europee con ‘Pace terra e dignità. Una cosa non soltanto intollerabile, ma pure abbondantemente al li là dei limiti del codice penale”. Lo scrive su X il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto, postando la notizia dell”avvertimento di Nicolai Lilin ai giornalisti Rai Battistini e Traini’.