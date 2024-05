Ucraina: scambio di 150 prigionieri Mosca-Kiev con mediazione Emirati

agenzia

Mosca, 31 mag. “75 militari russi prigionieri in Ucraina sono stati trasferiti in Russia a seguito di negoziati mediati dagli Emirati Arabi Uniti”. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che in cambio, “altrettanti prigionieri di guerra ucraini sono stati trasferiti alle forze armate di Kiev. Il personale militare rilasciato sarà trasportato con aerei militari a Mosca per cure e riabilitazione negli istituti medici del ministero della Difesa russo. A tutti i soldati rilasciati viene fornita la necessaria assistenza medica e psicologica”.

