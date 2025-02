Ucraina: Schlein, ‘Conte su Trump? Parole sbagliate ma ho visto che ha chiarito’

agenzia

Roma, 22 feb. “Io non condivido quelle affermazioni. Io trovo sbagliato condividere anche solo in parte le parole di Trump che si è macchiato di un falso storico dicendo che l’aggressione non è partita dalla Russia”. Così Elly Schlein a Accordi e Disaccordi sul Nove.

“Devo dire che Conte ieri ha voluto chiarire che trova inquietanti le parole di Trump e che non condivide l’attacco violento e frontale a Zelensky”.

