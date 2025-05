Ucraina: Schlein, ‘dopo critiche Meloni ci ha dato ascolto su Volenterosi’**

agenzia

Roma, 20 mag. “Io ho criticato la presidente Meloni per non essere stata insieme alla Francia, alla Germania, al Regno Unito su quel treno la settimana scorsa verso Kiev per portare supporto a un popolo ingiustamente invaso e per parlare finalmente, e con estremo ritardo, di pace. Una pace giusta da negoziare e di un cessate il fuoco incondizionato. Altro che pontiera, l’Italia con Meloni ha perso il treno…”. Lo dice Elly Schlein a Cinque Minuti su rai1.