Ucraina: Schlein, ‘nessuna pace giusta senza Kiev a tavolo con accanto Ue’

Roma, 25 set. “Abbiamo reagito compatti quando i crimini li commette Putin in Ucraina, dobbiamo essere altrettanto compatti quando i crimini li compie Netanyahu con il suo governo”. Così Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.

“Perché non si può piegare la politica estera di un grande paese come il nostro alle proprie amicizie e vicinanze politiche ed ideologiche. Lo dico perché sappiamo che Putin si sente più forte adesso che c’è Trump e si sente più forte anche perché viene accolto col tappeto rosso senza portare risultati”.