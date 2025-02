Ucraina: Schlein, ‘no per finto pacifismo Trump né per guerra come dice Salvini e non solo’

agenzia

Roma, 27 feb. “No alle caricature che ci fanno da fuori. Non siamo per il finto pacifismo di Trump perché dentro la pace di Trump c’è l’idea della resa, dei ricatti e degli interessi economici. E non siamo con l’Europa per continuare la guerra che è quello di cui ci accusa Salvini e anche qualche nostro alleato… Noi pensiamo che siamo chiamati a fare di più su una posizione chiara per un’Europa unita di pace”. Così Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd.

