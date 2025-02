Ucraina: Schlein, ‘non siamo nel Far West, no a pace imposta con ricatti’**

agenzia

Roma, 27 feb. “Abbiamo chiesto sempre accanto al sostegno al popolo ucraino un più incisivo sforzo diplomatico da parte dell’Europa. Se ci fosse stato forse non ci troveremmo in questa situazione in cui l’ultimo arrivato, Trump, dà le carte. L’Europa e l’Ucraina devono sedersi al tavolo e l’Ue rivendicare il suo protagonismo, il suo ruolo in questa pace che ridefinirà gli assetti. Non siamo nel Far West: la pace non può essere imposta con ricatti su terre rare e satelliti”. Così Elly Schlein in Direzione Pd.

