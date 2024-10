Ucraina: Schlein, ‘sostegno a Kiev ma cautela su uso armi in territorio russo’**

agenzia

Roma, 12 ott. “Sulla risoluzione europea sull’Ucraina il Pd ha votato nel voto finale in maniera compatta con le due astensioni di Strada e Tarquinio. Documento in cui si ribadisce il pieno sostegno all’Ucraiana. Certamente c’è invece una maggiore cautela, come ce l’ha anche il governo italiano, sull’utilizzo di armi in territorio russo. Come avrei votato su questo punto? I 10 deputati Pd che hanno votato contro hanno seguito la linea della segreteria nazionale”. Così Elly Schlein alla festa del Foglio.

