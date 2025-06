Ucraina: Schlein, ‘sul treno con Francia e Germania ci sarei stata’

agenzia

Roma, 4 giu. Sul treno per Kiev con i leader di Francia e Germania la segretaria del Pd, Elly Schlein, ci sarebbe stata “assolutamente sì”. Lo dice ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. “Su questo si è detto tanto -ha aggiunto- ma lo stesso Macron ha smentito la presidente del Consiglio. Penso che l’Italia, per la sua tradizione diplomatica e politica, dove si parla di cercare di cercare uno sforzo diplomatico per una pace giusta, dove si parla di un cessate il fuoco incondizionato, perchè di questo stavano parlando anche in Albania, a Tirana, quando si sono visti e la premier non c’era, penso che l’Italia ci debba stare e ci possa stare anche con la sua posizione, con le eventuali differenze, con la cautela maggiore o minore rispetto alle garanzie di sicurezza da dare. La cosa fondamentale è che un negoziato ci sia e che accanto all’Ucraina ci sia l’Unione europea, perchè gli interessi di sicurezza ucraini sono strettamente legati a quelli europei ed è chiaro che non sarà Trump ad assicurarli”.

“Noi -assicura Schlein- abbiamo sempre sostenuto e con tutti i mezzi necessari l’Ucraina e un popolo che è stato invaso. Quello di cui abbiamo lamentato l’assenza in questi anni è proprio uno sforzo diplomatico e politico per isolare la Russia e avviare un negoziato verso una pace giusta. Da questo punto di vista è fondamentale che a quel tavolo oggi si sieda l’Unione europea”.