Ucraina: Schlein, ‘Ue non ha voluto guerra ma non ha fatto abbastanza per pace’

agenzia

Roma, 27 feb. “Riprendo gli interventi di Fassino, Picierno, Zampa e dico che siamo d’accordo sul fatto che senza il supporto all’Ucraina, a quest’ora staremmo discutendo di come Putin ha riscritto i confini dell’Ucraina e questa è una cosa che da sinistra non si può accettare”. Così Elly Schlein nella replica in Direzione Pd.

“Io invece non sono d’accordo sul fatto che l’Europa non potesse fare niente di diverso. Non c’è stato nessuno in Europa che ha voluto questa guerra partita dall’aggressione di Putin” e Trump su questo ha detto “un falso storico”.