Roma, 16 nov. “Oggi si è tenuta una manifestazione filorussa a Genova contro Pina Picierno, il suo impegno per l’Ucraina, contro il Pd, contro l’Europa e i suoi valori. Una vergogna che non so dire. La nostra libertà più forte del loro odio, la nostra democrazia della loro fosca dittatura”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi.

