Roma, 24 ago “Oggi è il giorno della indipendenza ucraina. Quella che non hanno mai persa, quella che non si è piegata all’orrore di Putin. Quella che significa per tutti gli europei, per tutti noi, democrazia e libertà, diritto e resistenza, obbligo e coraggio #slavaukraini”. Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.

