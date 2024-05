agenzia

Roma, 21 mag. “Leggo di qualche azzimata cautela di Tajani su ingresso Ucraina in Ue. Non vorrei che sotto elezioni in Forza Italia tornasse a ruggire l’antica passione, l’antico legame. Non 1 parola invece su alleati Popolari pronti – con i liberali tanto al kg – a fare un governo con Wilders”. Così il senatore Pd, Filippo Sensi, su twitter.

