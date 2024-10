Ucraina: Seul, ‘Nordcorea potrebbe inviare soldati al fronte in aiuto Russia’

agenzia

Seul, 8 ott. La Corea del Nord potrebbe inviare i propri soldati in Ucraina per aiutare la Russia. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, il ministro della Difesa di Seul, Kim Yong-Hyun, ha dichiarato in parlamento che è probabile che Pyongyang stia pianificando di inviare truppe regolari, “dato che Russia e Corea del Nord hanno firmato un trattato simile a un’alleanza militare. La possibilità di un simile dispiegamento è alta”.

Interrogato su una notizia data nei giorni scorsi dai media ucraini secondo cui militari nordcoreani sarebbero stati uccisi e feriti nei pressi di Donetsk, il ministro ha dichiarato che anche questo è probabilmente vero. “Riteniamo che ci siano stati feriti e vittime tra i soldati nordcoreani in Ucraina”, ha affermato Kim, secondo quanto riportato da Politico.

La Corea del Nord avrebbe fornito alla Russia grandi quantità di proiettili di artiglieria e missili balistici durante la guerra con l’Ucraina. Si è anche avuta notizia di personale militare o di polizia nordcoreano in partenza per unirsi agli “sforzi di ricostruzione” nel Donbass all’inizio del 2023 e di piani per l’invio di istruttori militari a luglio di quest’anno.