Ucraina: si aggrava il bilancio degli attacchi russi, almeno 12 i morti

agenzia

Kiev, 25 mag. Si aggrava il bilancio degli attacchi aerei russi di oggi sull’Ucraina, i più grandi in tre anni di guerra, che per la seconda notte consecutiva ha colpito con droni e missili balistici gran parte del Paese e anche Kiev. Secondo le autorità, sono morte almeno 12 persone, tra cui tre bambini nella regione della capitale, e decine di altre sono rimaste ferite. Funzionari ucraini hanno confermato che la Russia ha lanciato 298 droni e 69 missili in più ondate. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le sue difese aeree hanno abbattuto 110 droni ucraini durante la notte.