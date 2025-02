Ucraina: Silvestri (M5S), ‘chiediamo comunicazioni Meloni con voto in aula’**

agenzia

Roma, 17 feb. “Fino a pochi mesi fa la Premier Meloni diceva che con Putin era inutile parlare. Mi chiedo se ora direbbe lo stesso anche a Trump. Vogliamo delle comunicazioni del governo sulle novità della situazione ucraina, e le vogliamo con voto. Vorremmo capire dal governo se si sente responsabile del vuoto che l’Europa sta dimostrando in questi giorni. Si è cambiata completamente narrazione in base alla nuova presidenza statunitense”. Così in Aula Francesco Silvestri, deputato M5S.