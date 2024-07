Ucraina: Silvestri (M5S), ‘governo venga in aula, vorremo capire quale è direzione’

agenzia

Roma, 24 lug. “Come ho già chiesto due volte in capigruppo e altre due in quest’aula, vogliamo avere la possibilità di dibattere e votare su quanto sta accadendo in Ucraina. Man mano che passano le settimane si aggiungono sempre più argomenti, come ad esempio la risoluzione europea. In quest’Aula c’è un partito che per nove volte ha votato per l’invio delle armi e alla prima occasione europea ha votato contro, ed è un partito di maggioranza. Visto che c’è chi è pacifista in Europa e guerrafondaio in Italia, vorremmo capire qual è la direzione di questo governo rispetto all’invio delle armi in Ucraina. Sostanzialmente vogliamo che qualcuno venga in Aula per dirci se, ad esempio, possiamo togliere il segreto di Stato sulle armi visto che siamo l’unico Paese ad averlo. Vogliamo sapere se questo esecutivo, almeno in questo Parlamento, è unito. Non vi stiamo dicendo di non scappare, ma di farci sapere almeno in quale direzione state scappando. Continuare a rifiutare il dibattito su quanto sta avvenendo, è un qualcosa che non tiene conto della grandezza del nostro Paese”. Così in Aula Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

