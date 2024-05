Ucraina: Strada, ‘invio armi non ha funzionato, da guerra si esce con negoziato’

agenzia

Roma, 27 apr. “L’invio delle armi in Ucraina non ha funzionato. Dopo due anni dall’inizio della guerra, se fosse bastato il sostegno militare e l’invio delle armi, staremmo festeggiando l’Ucraina in pace, invece stiamo ancora contando i morti. Dalla guerra se ne esce solo con il negoziato”. Lo ha dichiarato Cecilia Strada, candidata alle Europee come capolista Pd, intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio.

