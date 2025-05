Ucraina: Tajani, ‘a Mosca parata autocrazie’

agenzia

Roma, 9 mag. “Se si vuole difendere la pace bisogna avere un equilibrio anche da questo punto di vista. In questo momento c’è una parata di autocrazie nella Piazza Rossa di Mosca, se non c’è questo equilibrio si rischia veramente di perdere la pace e quindi noi abbiamo il dovere di rinforzare la nostra sicurezza, che non significa soltanto acquistare armi, ma anche realizzare infrastrutture, rinforzare le azioni per proteggere anche i nostri dati e quelli industriali contro gli attacchi cibernetici. Quindi, sicurezza è un concetto molto più ampio del sempre dire e riduttivo ‘compriamo i carri armati’. Noi dobbiamo, abbiamo il dovere di proteggere i nostri 60 milioni di cittadini e l’Europa ha il dovere di proteggere, visto che oggi è anche la festa dell’Europa, essendo il 9 maggio, di proteggere mezzo miliardo di europei”. Lo ha detto a Start Sky TG24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.